10 dagen quarantaine? 'Een illusie, we zijn opvallend slecht in regels opvolgen'

De hoogleraar verwacht dat het overgrote deel van de mensen zich niet aan het dringende advies houdt om 10 dagen in quarantaine te gaan. "En van de mensen die het wel doen, doen de meesten het hooguit een paar dagen", zegt Derksen, hoogleraar klinische psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Of mensen geven er hun eigen invulling aan, als een soort tussenoplossing. Zoveel mogelijk thuisblijven, een klein boodschapje doen, en maar een paar mensen zien.

Slecht in naleven regels

Nederlanders zijn opvallend 'slecht in het naleven van regels', zegt Derksen. Hoe dat komt? "We zijn al veertig jaar lang vrijbuiters. Padvinders die graag ons eigen plan trekken. Veel meer dan bijvoorbeeld Amerikanen."

We laten ons onze vrijheid dus absoluut niet zomaar afpakken, zegt Derksen. "Dat gevoel van vrijheid is de afgelopen veertig jaar alleen maar gegroeid."

Regels opleggen werkt dus vrij beroerd. "Dat komt omdat we al lange tijd niet meer gewend zijn aan regels. We hebben ons bevrijd van systemen, en zaken als religie en ideologie zijn verdwenen in veel levens. We offeren onze vrijheid niet meer snel op voor iets."