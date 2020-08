Gier verwondt baby tijdens vogelshow: 'Hij prikte in het hoofdje, tot bloedens aan toe'

Afgeleid door de wind

Avifauna laat via een woordvoerder weten 'het ontzettend vervelend te vinden'. "We zijn erg geschrokken", zegt Pamela Stolze. "Maar er was geen sprake van een aanval. De gier heeft de landing niet goed ingeschat. Waarschijnlijk is de vogel afgeleid, we denken vanwege de wind."

Gieren eten alleen dode dieren, vervolgt de woordvoerder. "De gier was dus niet uit op eten." De directie van het park heeft gisteren direct contact gezocht met het gezin. "De moeder komt later vandaag bij ons langs. We willen dit goed afhandelen."

Gier blijft in zijn hok

De gier mag vandaag niet meedoen aan de shows. "De vogel vliegt al jaren en er is nog nooit iets gebeurd. Maar we willen de gebeurtenis nog even goed uitzoeken en dingen op een rij zetten, daarom doet de vogel nu even niet mee met de shows."

De vogelshows van Avifauna gaan vooralsnog gewoon door en worden ook nog niet aangepast.