Nieuw informatiepunt voor ongewenst zwangere vrouwen

Voor steun, voorlichting en advies, kunnen onbedoeld zwangere vrouwen 24 uur per dag terecht bij een nieuw informatiepunt: onbedoeldzwanger.info. Daar helpen hulpverleners van verschillende organisaties vrouwen in het maken van een keuze, via chatten of bellen met een gratis telefoonnummer.

In Nederland raakt één op de vijf vrouwen ooit onbedoeld zwanger, meldt het ministerie van Volksgezondheid (VWS). "Van vrouwen met een vaste relatie tot singles en van studenten tot vrouwen die al een gezin hebben. Dat kan behoorlijk schrikken zijn, zowel voor de vrouwen als voor de mannen", zegt het ministerie. Lees ook: 43 jaar en onbedoeld zwanger: 'Ik dacht, shit, waarom overkomt mij dit nu?' Daarom komen zij met een initiatief, een nieuw informatiepunt voor vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. Chatten of bellen Vrouwen kunnen chatten via het internet of bellen via een gratis telefoonnummer met hulpverleners van verschillende organisaties. Zij bieden een luisterend oor, geven steun én voorlichting over de mogelijkheden die onbedoeld zwangere vrouwen hebben. Lees ook: Zwanger ondanks spiraaltje: 'Ze vonden 'm terug in de placenta' De medewerkers proberen de vrouwen te helpen in het maken van een beslissing, door keuzes voor te leggen: het kind zelf opvoeden, pleegzorg of het afbreken van de zwangerschap. Eventueel verwijzen zij ook door naar andere instanties. Voor mannen en vrouwen Ook mannen die bij zo’n zwangerschap betrokken zijn, kunnen er terecht. Fiom, een stichting die zich met ongewenste zwangerschappen bezighoudt, is verantwoordelijk voor de gespreksvoering. In Nederland worden jaarlijks tussen de 35.000 tot 57.000 vrouwen tussen de 25 en 49 jaar ongewenst zwanger. Eén op de vijf vrouwen in Nederland onbedoeld zwanger Bekijk deze video op RTL XL Staatssecretaris van Volksgezondheid, Paul Blokhuis, vindt dit veel te veel. In 2018 trok hij daarom 53 miljoen euro uit voor een voorlichtingscampagne om deze onbedoelde zwangerschappen te voorkomen. Lees ook: Miljoenen uitgetrokken in strijd tegen onbedoelde zwangerschappen