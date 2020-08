Je zal het maar hebben: Rianne (43) kan geen zonlicht verdragen

Die behulpzaamheid van mensen. Het is presentator Patrick Lodiers altijd bijgebleven. "Ik deed de handicap vaak na. Niet om het belachelijk te maken, maar om te kijken hoe mensen reageerden. Het mooie: mensen waren vaak heel behulpzaam", zegt de presentator.

Iets anders wat opviel: "We konden eigenlijk alles vragen aan de jongeren. Vragen over de dood, over zorgen, over seks. Er waren eigenlijk geen taboes."

Dat kwam omdat er geïnvesteerd werd in de deelnemers. "De jongeren die we volgden, maakten het programma. Daarvoor was het belangrijk dat we een vertrouwensband opbouwden. We namen de tijd voordat de camera's aangingen. Dronken koffie, praatten openlijk met elkaar en stemden de violen gelijk af. Scherpe vragen, scherpe antwoorden", vertelt Lodiers.

Nog altijd succes

Een ijzersterk format. Dat tot op de dag van vandaag aanslaat. Alle kandidaten zijn Lodiers, die nog altijd in de tv- en radiowereld werkt, bijgebleven. Een paar in het bijzonder. Zoals Bor.

"Bor had overal blaren en plekken op zijn gezicht. Op het eind waren zijn handen stompjes geworden. Hij moest vijftig keer per dag blowen om zijn pijn aan te kunnen. Helaas is hij overleden. Maar hij bleef tot het laatste moment positief. Zo sterk. Het bewijs: de kracht zit hem niet de beperking, maar in wat je wel kan."