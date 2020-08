Vriend overleden Lara van Ruijven: 'Ik wil mezelf niet verliezen'

De laatste keer dat hij zijn vriendin écht vast heeft kunnen houden was op Schiphol. Ivar vertelt zijn vriendin altijd weg te brengen voordat ze op reis ging. Ivar: "Dat bleek de laatste keer te zijn, want dit zag helemaal niemand aankomen. Hoe dit kon gebeuren? Ik heb het medisch dossier gelezen en het was brute pech. Een auto-immuunreactie met een noodlottige afloop, die heel zelden voorkomt. Met de vraag blijven stellen hoe het kon, komt Lara niet terug. Was het maar zo." De gedachte aan Lara houdt hem, hoe gek het misschien ook klinkt, op de been. "Zij was altijd zo positief en geeft me in mijn gedachten een schop onder mijn reet. Zij is altijd de sterkere van ons tweeën geweest (...) Hoe kan ik het opgeven, terwijl Lara aan het vechten is voor haar leven?"

De twee hadden plannen om te trouwen en een gezinnetje te stichten in de toekomst. Lara was volgens haar lief niet alleen sportvrouw, maar dacht ook na over de loop van haar carrière en studeerde rechten. "Ze werd vaak omschreven als te bescheiden; dat was ze ook, maar ik kende ook een andere Lara. Een intelligente sterke vrouw die zich niet het kaas van haar brood liet eten", vertelt Ivar nog altijd even verliefd. "Ze was lief en bescheiden, maar stiekem verschrikkelijk sterk.”