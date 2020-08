Koning en koningin schenden coronaregel tijdens vakantie in Griekenland

De fotograaf is de man waar RTL Nieuws mee sprak. "De foto was voor een privé fotoalbum", zegt hij. Over het schenden van de coronaregels: ‘dat was een foutje’.

Geen reactie

Ondanks herhaalde vragen van RTL Nieuws wil de Rijksvoorlichtingsdienst niet reageren op de kwestie. "Het is opmerkelijk dat de koning zich zo laat vastleggen", zegt Koninklijk Huis-verslaggever Sander Paulus. "Het lijkt alsof ze keurig op de hoogte zijn van de maatregelen die in acht moeten worden genomen. Hij heeft op de foto een mondkapje in zijn hand, maar toch hebben ze zich in een moment van onoplettendheid laten vastleggen op een manier die op zijn minst onhandig genoemd kan worden."

"Je zou het een onschuldig vakantiekiekje kunnen noemen. Maar in een tijd dat premier Mark Rutte het Nederlandse volk keer keer op keer wijst op het naleven van de coronamaatregelen en het belang daarvan, kun je niet anders dan constateren dat de koning hier een slippertje maakt", zegt Paulus.