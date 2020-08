Zoon van omgekomen PvdA-politicus Sint-Michielsgestel opgepakt

Garage

Het lichaam van de politicus werd gisteren rond 18.30 uur gevonden in de garage van zijn huis.

Kort na de vondst werd de 22-jarige inwonende zoon aangehouden. De verdachte mag geen contact hebben met de buitenwereld en ook andere partijen zijn zeer terughoudend met het delen van informatie.

Vakbond FNV

De Vlieger was in het verleden ook bestuurder bij Abvakabo FNV, dat in 2015 opging in vakbond FNV.

Tegenover Omroep Brabant noemen collega's en oud-collega's hem onder meer 'betrokken', iemand die 'altijd oog had voor mensen die het minder hadden', 'integer' en 'een vakbondsman in hart en nieren'.