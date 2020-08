Bazaar Beverwijk weigert hallen te sluiten na besluit gemeente

"Er is altijd wel iemand te vinden die te dicht bij iemand anders staat als er 20.000 mensen rondlopen. Dit is een buitenproportionele maatregel." Roos zegt dat de Bazaar drie maanden dicht geweest is en nog steeds maar 60 procent van de normale omzet draait. "We weten het niet meer."

'Geen andere mogelijkheid'

De gemeente en de veiligheidsregio zeggen zeggen het 'te betreuren, gezien de impact op de economie', maar geen andere mogelijkheid te zien dan de hallen tijdelijk te sluiten. Een deel van de ondernemers uit de drie hallen staat nu buiten, anderen blijven op hun vaste plek in een van de hallen.

"Wij kunnen de deuren niet eigenhandig sluiten", licht een woordvoerster van de Bazaar toe. "Wij verhuren aan ondernemers en zouden broodroof plegen als we dat zouden doen. Dus hebben wij tegen de veiligheidsregio gezegd: 'dat moeten jullie dan zelf komen doen'."

Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt dat ze nu inderdaad overleggen over welke stappen nu genomen moeten worden. "Het besluit is genomen en dat verandert niet. Het is een vervelende situatie, maar de handhavers zijn in de hallen geweest en constateerden overtredingen van de coronaregels. Daarom is er besloten om de hallen te sluiten. Dat werd geweigerd, daarom overleggen we wat er nu moet gebeuren. Er is op dit moment politie aanwezig."