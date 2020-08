Amateurclubs onder hoogspanning door corona: wel voetbal, geen gezelligheid

Besmettingen zijn niet gek

Bij de KNVB kennen ze de verhalen. Overal in het land kampen clubs met besmettingen. "Ruim 1,2 miljoen mensen voetballen. Niet zo gek natuurlijk, dat er besmettingen tussen zitten", zegt Jaap Paulsen van de voetbalbond.

Cijfers worden er niet bijgehouden, een protocol is er wel. "Zover wij nu weten, vormen voetbalclubs nu geen brandhaarden. Besmettingen blijken vaak in huiselijk kring voor te komen. We zien clubs heel alert optreden."

'Geen beleid'

Maar uit het noorden van het land klinkt kritiek. Douwe Ploeg van het Friese SC Berlikum vindt dat de KNVB er veel te makkelijk over denkt.

"Ja, er is een protocol. Maar is er beleid?", zegt Ploeg. "De clubs zijn verantwoordelijk. In onze kantine mogen met de huidige regels 15 mensen. Die moeten reserveren en de club moet erop toezien dat de regels worden gehandhaafd. Hoe ga je dat praktisch uitvoeren? De KNVB zegt wel zo makkelijk dat ze geen problemen voorzien, ik kan me dat gewoon niet voorstellen."

Geen frikandellen

Ze nemen in Friesland daarom geen risico: er wordt gevoetbald, maar de kantine blijft potdicht. Geen gezelligheid met frikandellen en kantinemuziek dus zolang er voor de horeca strikte regels gelden.

Ploeg ziet geen andere keuze: "In de rust kunnen toeschouwers koffie halen, via looproutes. Maar de kantine blijft dicht. We kunnen er gewoon niet op toezien dat de regels continu gehandhaafd blijven en de club is verantwoordelijk."