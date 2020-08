Inwoners Haagse Schilderswijk de straat op uit woede over rellen

Om hun ongenoegen te uiten over de rellen die vorige week in hun buurt uitbraken, hebben vijftig mensen in de Haagse Schilderswijk gedemonstreerd. Er was op zo'n honderd mensen gerekend.

Een week geleden sloeg de vlam in de pan in de Schilderswijk. Relschoppers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. Ook waren er vernielingen en moest de ME meerdere dagen op rij de orde in de wijk herstellen. Pikken we niet De gemeente Den Haag vaardigde vanwege de ongeregeldheden een noodbevel uit. Tientallen mensen werden gearresteerd. Om te laten zien dat inwoners de rellen in hun Schilderswijk niet pikken, gingen vandaag tientallen bewoners de straat op voor een stille tocht. Daarmee wilden ze een tegengeluid laten horen. De meeste deelnemers van de stille tocht waren in het wit gekleed en hadden ballonnen in hun handen. Ze liepen met grote doeken met teksten als: 'Relschoppers blijf af van de Schilderswijk' en 'Samen bouwen aan de wijk'. Grote groep jongeren zorgt voor onrust Schilderswijk, ME ingezet Bekijk deze video op RTL XL Lees ook: Relschoppers voorlopig niet meer welkom in Schilderswijk