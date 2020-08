Staatssecretaris kijkt naar snellere hulp gedupeerden toeslagen

Duizenden ouders werden de afgelopen jaren de dupe van een uit de hand gelopen jacht op fraude met de kinderopvangtoeslag. Zij moesten ten onrechte enorme bedragen terugbetalen, zonder dat een eerlijke kans op beroep. Daardoor raakten veel van hen in grote financiële problemen.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wil dat de staatssecretaris snel in kaart brengt of er onder de naar schatting 26.000 gedupeerden nog meer schrijnende gevallen zijn die direct hulp nodig hebben om hun rekeningen te betalen. "Zorg dat deze mensen in ieder geval eten kunnen kopen totdat zij aan de beurt zijn bij de Belastingdienst", spoorde hij haar aan. Van Huffelen beloofde ermee aan de slag te gaan.

Zwaar getroffen

Ook bij andere partijen raakt het geduld op. Zij willen dat zwaar getroffen ouders desnoods een voorschot ontvangen om de ergste nood te verlichten.

Steven van Weyenberg (D66) waarschuwde wel dat daarmee ook weer terugbetalingen op de loer komen te liggen. "Dat lijkt me een ramp in dit dossier." Hij wil eerst weten waarom de afhandeling niet gewoon sneller kan.