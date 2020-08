Het lijkt wel herfst: bomen laten blaadjes vallen door extreme droogte

De bioloog maakt zich zorgen om onze natuur. ''Wat ik verontrustend vind, is de opeenstapeling van weerextremen. Vorig jaar kwamen we voor het eerst boven de 40 graden, afgelopen winter was bovengemiddeld warm en vorige week was de warmste week ooit. Dat verzwakt de natuur verder en verder. We gaan van record naar record, de klimaatverandering is volop gaande."