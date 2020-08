Tweede Kamer en Binnenhof dicht vanwege uit de hand gelopen corona-demonstratie

De ingangen van de Tweede Kamer en het Binnenhof zijn afgesloten omdat een demonstratie tegen de coronamaatregelen uit de hand is gelopen. Op beelden is te zien hoe agenten en demonstranten met elkaar slaags raken. Een politieagent is gewond geraakt.

Honderd tot tweehonderd mensen zijn op de betoging afgekomen, die aan het begin van de middag uit de hand liep. Op het Lange Poten kwam het tot een confrontatie tussen de politie en enkele demonstranten. Daarbij werden rake klappen uitgedeeld. Er werden leuzen geroepen als 'wij zijn Nederland' en 'weg met de spoedwet'. Schoongeveegd Enkele demonstranten zijn via de Korte Houtstraat naar het Haagse gemeentehuis gelopen. De Mobiele Eenheid staat klaar om te verhinderen dat de betogers het winkelgebied bereiken. Het Plein wordt momenteel schoongeveegd. Op Twitter is te zien dat enkele demonstranten worden aangehouden door agenten en richting politiebusjes worden afgevoerd. Volgens de politie Den Haag zijn er meerdere mensen aangehouden. Organisatie Organisator Eldor van Feggelen van Viruswaarheid (voorheen Viruswaanzin) laat weten aan RTL Nieuws dat ze toestemming hebben gekregen voor de betoging. "Volgens mij waren er zo'n 800 mensen op het Plein." Het is nu rustig om hem heen, stelt Van Feggelen. "Af en toe laten we luidkeels van ons horen. Ik heb geen idee wat er precies gebeurd is en waarom er aanhoudingen zijn geweest."