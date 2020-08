Stiekem op vakantie naar 'geel' Spanje: 'Ik laat het niemand weten'

'Veiligere vakantie dan Terschelling'

Miranda mag maandag weer aan het werk, maar het onbegrip blijft. "Een collega is naar Terschelling geweest. Wie weet heeft hij wel een terrasje gepakt in Dokkum", zegt Miranda over de Noord-Friese plaats waar 45 mensen besmet zijn geraakt. "Voor mijn gevoel is het in Spanje veiliger dan in Nederland."

Ook Bianca vond de veiligheid beter op Ibiza. "Wij zaten in een hotel dat zich strikt aan de regels hield. Op veel plekken, zoals in de lobby, moesten wij een mondkapje op. Ook werden de tafels ver uit elkaar gezet. Mijn ervaring met Nederland is anders."

