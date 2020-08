Politie: Duitse Mazda zeer waarschijnlijk betrokken bij dodelijke aanrijding Tamar

De politie weet wie de eigenaar is van de Mazda, maar heeft diegene nog niet gesproken, vertelt een woordvoerder aan RTL Nieuws.

Duitse justitie

"Dat is de volgende stap, eerst moesten we zeker weten of de auto betrokken was bij het ongeval. Het is ook niet bekend of de eigenaar ook de bestuurder is geweest ten tijde van het ongeval."

De politie gaat nu kijken hoe ze de eigenaar van de auto kunnen spreken. "Er is nog geen sprake van een officiele verdenking. En het gaat om een Duitser, dus daarvoor moet een verzoek gedaan worden bij de lokale justitie daar. Wanneer een eventueel verhoor plaats gaat vinden, durf ik daarom nog niet te zeggen."