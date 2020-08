Minister Schouten: 'Ik ben niet gezwicht voor de boeren'

Wekenlang protesteerden boze boeren door het hele land tegen de beruchte veevoermaatregel die minister Schouten wilde invoeren om de stikstofuitstoot omlaag te brengen. Hun aanhoudende verzet lijkt, voorlopig, zijn vruchten af te hebben geworpen: vanochtend werd bekend dat de maatregel niet wordt ingevoerd.

'Ik voer het niet in'

Is de minister gezwicht voor de druk van de boeren? Minister Schouten vindt 'zeker van niet'. Want: anders had ze de maatregel wel eerder van tafel geveegd. Ze werd deze zomer zelfs persoonlijk bedreigd door boeren die woedend waren om de voermaatregel.

"Ik baseer me puur op de feiten", lichtte Schouten zojuist toe. "De actuele cijfers wijzen uit dat de maatregel niet werkt. Dus daarom voer ik hem niet in. Ik neem mezelf ook niets kwalijk. Dat had ik wel gedaan als ik een maatregel had ingevoerd die geen effect heeft."