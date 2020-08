Utrechtse Xiangxia spoort schoolkind op dat haar als baby vond: 'Nu mijn ouders nog'

Eén jaar oud was Xiangxia toen ze werd geadopteerd door haar Nederlandse ouders. Haar zus, ook geadopteerd uit China, was toen 3. Het was het begin van wat ze zelf haar 'nieuwe leven' noemt, in een gemoedelijk dorp in Limburg. Maar dat leven van voor haar adoptie, daar is Xiangxia (nu 23 jaar) nieuwsgierig naar.

Lijk op niemand

"Ik heb hele lieve ouders en een lieve zus, maar ik heb in Nederland niemand op wie ik lijk. Mijn zus is ook Chinees, maar onze karakters zijn heel verschillend. En in het dorp waar ik ben opgegroeid waren weinig mensen uit een andere cultuur. Ik voelde me daardoor altijd anders, een minderheid."

Het zorgde er lange tijd voor dat de ze zo ver mogelijk weg wilde blijven van alles wat met China te maken had. "Dat gedeelte van mij dat anders was, daar wilde ik niets mee te maken hebben. Ik vond het ook vervelend dat ik steeds vragen kreeg over mijn naam en afkomst."