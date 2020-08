Boeren blij met schrappen maatregel krachtvoer: 'Bijna slingers ophangen'

Bestuurlijk geklungel

Het intrekken van de voermaatregel is goed nieuws voor melkveehouders, maar niet best voor het imago van minister Carola Schouten van Landbouw, zegt politiek duider Frits Wester van RTL Nieuws.

"Een oud-Hollands spreekwoord luidt niet voor niks bezint eer ge begint. Hoe is het mogelijk dat zij met een maatregel die niet voldoende is doorgerekend de hele melkveehouderij in rep en roer brengt, met alle acties tot gevolg. Maar dat was helemaal niet nodig geweest als minister Schouten het plan voor aankondiging veel beter had laten analyseren. Wat nu rest is beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Maar wat een bestuurlijk geklungel is dit geweest".