Ook in Groningen wordt het uitgaansleven stiller door corona: 'Veiliger, maar niet leuker'

Een van de kroegen die een week niet open mag is nachtcafé Warhol. "We spraken afgelopen weekend een hoop mensen meermaals aan op het niet naleven van de regels. We hadden er al vijf mensen uitgezet. Maar uiteindelijk stopten we daarmee. En dat was onze eigen fout", geeft manager Indy Hammingh toe.

Dat hij meteen een week dicht moet, vindt hij een rigoureuze maatregel. "We kregen geen waarschuwing vooraf. Zo'n sluiting heeft ook gevolgen voor het personeel. Zij kunnen nu een week niet werken, maar moeten wel hun huur betalen. Daar denkt de gemeente dan weer niet aan."

Horecaondernemers wanhopig

Volgens de Groningse nachtburgemeester Merlijn Poolman zijn veel horecaondernemers ontzettend wanhopig. "Ik hoor het iedereen zeggen: overheid, help ons nou. Zij kunnen het ook niet altijd voorkomen dat iemand begint te dansen. Voor veel zaken is het op deze manier niet meer rendabel om open te gaan."

Daarom komt Poolman met een nieuw initiatief om de horeca te redden. "Er is financiële steun nodig voor deze sector. Via een pamflet willen we dat onder de aandacht brengen en vragen we de regering om compensatie", vertelt hij.

Erik snapt wel dat het voor horecabazen lastig is om op deze manier te werken. Voor hem zelf is het de moeite niet meer waard om nu uit te gaan. "Ik ga nu liever gewoon bij iemand thuis zitten", zegt hij.