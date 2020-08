Moedermelk als coronamedicijn? Melk bevat antistoffen tegen virus

'Hoe simpel kan het eigenlijk zijn', zei Britt van Keulen bij Jinek gisteravond over het idee van de donor. Van Keulen is arts-onderzoeker bij de Nederlandse Moedermelkbank in het Emma Kinderziekenhuis.

"Op 1 april kwam zij met dat idee en toen is ontzettend snel het onderzoek in gang gezet. Een maand later waren we al de eerste moeders aan het vragen om melk te geven", zegt de arts-onderzoeker. Bijna duizend moeders meldden zich aan voor het onderzoek.

Antistoffen in moedermelk

Hans van Goudoever, directeur van het Emma Kinderziekenhuis, vertelt eveneens bij Jinek hoe antistoffen uit moedermelk mogelijk kunnen helpen bij de verdringing van het virus. "Het virus dringt allemaal cellen binnen. Het vermenigvuldigt zich en gaat langzaam naar je longen, waardoor je longontsteking krijgt en ziek wordt", legt hij uit.

"Maar als je ervoor zorgt dat het virus de cellen niet binnen komt, ben je goed bezig. En dat is wat moedermelk eigenlijk doet."

Bekijk hier het fragment terug: