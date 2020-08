Kabinet komt met sombere boodschap en dringend advies, want 'het gaat niet goed'

Premier Rutte viel tijdens de persconferentie meteen met de deur in huis: "Als we zo doorgaan, zijn we binnenkort terug bij af. Dan gaat het land weer op slot en zijn we terug waar we niet willen zijn."

Nog een keer waarschuwen

Rutte en De Jonge gebruikten het persmoment vooral om hun zorgen te delen en het land nog één keer te waarschuwen.

Het RIVM denkt dat er nu 50.000 mensen in ons land besmettelijk zijn. Dat is zorgelijk, vindt het kabinet. "Het virus is niet klaar met ons. Het aantal besmettingen moet dalen", sprak zorgminister Hugo de Jonge.

Dringend advies

Omdat de regionale verschillen groot zijn, komen er geen nieuwe landelijke maatregelen. Wel regionale. Amsterdam heeft vanavond als eerste bekendgemaakt wat de nieuwe maatregelen in die regio worden. Zo wordt het toezicht daar verscherpt en kunnen zaken sneller dichtgegooid worden.

Het kabinet hield het vanavond bij een paar dringende landelijke adviezen, geen verplichtingen.