Wat meet de PCR-coronatest precies (en wat niet)?

Uitvinder test

Een andere bron die vaak wordt genoemd, is de uitvinder van de PCR-test Karry Mullis, die gezegd zou hebben dat de test ongeschikt is om een besmettelijk virus aan te tonen. Die quote is niet van Mullis, maar van een andere wetenschapper die dit in 1996 zei over het hiv-virus, ontdekte persbureau Reuters begin juli al.

Zoals ook Gommers zegt, is met de test niet aan te tonen of iemand op dat moment besmettelijk is. Maar hij kan wel aantonen dat jij besmet bent. Mullis heeft ook nooit uitspraken gedaan over de test in combinatie met het nieuwe coronavirus en zal dat ook niet meer doen, constateren de factcheckers van NU.nl: de uitvinder van de test is nog voor de uitbraak van dit virus overleden.