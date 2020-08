Toch mondkapjes of afstandsregels op middelbare scholen? 'Sluiten willen we niet'

Jongeren hebben volgens Illy zelf nauwelijks last van het virus, maar kunnen wel ouders, grootouders en leerkrachten besmetten. In het AD zegt hij dat hij tóch vindt dat leerlingen van middelbare scholen afstand zouden moeten bewaren. Hij adviseert leerlingen één meter afstand van elkaar te laten houden.

Nuance

In een gesprek met RTL Nieuws nuanceert Illy zijn uitspraken enigszins. "Ik zeg niet dat dit nu de oplossing is, dat alle middelbare scholieren per direct een meter afstand moeten houden", zegt hij. "Wat ik bedoel, is dat als er echt een tweede piek komt, we moeten kijken naar de verschillende opties. En wat mij betreft is het houden van een meter afstand in de klas dan één van de mogelijkheden. We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat de scholen opnieuw hun deuren moeten sluiten."