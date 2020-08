Ophef in Zuidplas om seks in gemeentehuis: 'Dit kan en mag echt niet'

De gemeente Zuidplas (Zuid-Holland) is in rep en roer vanwege filmpjes die zijn opgedoken op social media waarop te zien is dat twee stelletjes 's nachts seks lijken te hebben in het gemeentehuis.

Op de filmpjes, die gemaakt zijn op het parkeerterrein van het gemeentehuis, is te zien hoe in totaal vier mensen seks lijken te hebben op twee verschillende etages. Wie de mensen zijn, is niet zeker. Mogelijk gaat het om handhavers van de gemeente. Bekijk hieronder de beelden: Geschorst De video is waarschijnlijk zondagavond gemaakt door jongeren die op de parkeerplaats stonden en het zagen gebeuren. Er zou ook een tweede filmpje in omloop zijn, waarop te zien is hoe handhavers naar beneden komen en worden toegejuicht. Lees ook: Werknemer ontslagen en uit huis gezet na seks op de werkvloer Inmiddels zijn twee handhavers die herkenbaar in beeld waren, geschorst. De gemeente Zuidplas gaat de beelden verder onderzoeken. "We doen er alles aan om boven tafel te krijgen wat er is gebeurd", zegt locoburgemeester Jan Verbeek (CDA) tegen de regionale krant PZC. Hij zegt niet blij te zijn met de beelden. "Ik ben geschokt. Seks in het gemeentehuis kan en mag niet." Lees ook: Dag en nacht samen: relatie op de werkvloer, is dat een goed idee?