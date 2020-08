Hoe lang kan iemand met én zonder coronaklachten besmettelijk zijn?

Ook is het het belangrijk goed met je GGD arts te overleggen wat de beste aanpak is, ook als je nauwelijks of geen klachten hebt. "Het blijft maatwerk", zegt de RIVM-woordvoerder.

Wel klachten, hoe lang besmettelijk?

Stel je voor, jouw huisgenoot is positief getest op corona én ervaart klachten, hoe lang is diegene besmettelijk? "De persoon is níet meer besmettelijk als hij 24 uur symptoomvrij is, minimaal 7 dagen na de klachten", zegt Wychgel. Pas dan mag de besmette persoon uit zelfisolatie, ervan uitgaande dat hij zich in een thuissituatie bevindt.

Zelfisolatie betekent iets anders dan in quarantaine gaan. "Quarantaine is voor mensen die niet ziek zijn en geen klachten hebben", legt Wychgel uit. "Maar wel contact hebben gehad met een besmet persoon." Zij moeten dan 14 dagen in quarantaine.

De 14 dagen hebben te maken met de incubatietijd van het coronavirus. "Want, als jij contact hebt gehad met iemand die besmettelijk is, weten wij niet wanneer jij klachten krijgt", benadrukt hij.