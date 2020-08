Meeste trams Den Haag rijden weer na stroomstoring

De storing begon kort na 11.00 uur vanochtend. Vanaf 13.00 uur werd het tramverkeer weer geleidelijk opgestart. Inmiddels rijden alle trams volgens dienstregeling, op de lijnen 1,9 en 11 na. Daarop zijn nog beperkingen.

'Einde lijkt in zicht'

De stroomvoorziening is nog niet helemaal hersteld. Een kleine 5000 adressen hebben inmiddels weer stroom. Voor de andere 'lijkt het einde in zicht', zegt Stedin. Maar wanneer de storing voorbij is, kan de netbeheerder niet zeggen.