Peuter sterft in snikhete kamer Mechelen, jongen was uitgedroogd en ondervoed

Het jongetje overleed vorige week in een flat in Mechelen, maar de gebeurtenis kwam dit weekend pas via Belgische media naar buiten. Het jongetje stierf in een snikhete kamer waar het lag te slapen terwijl de moeder in huis bezig was met haar andere kind.

De moeder alarmeerde haar zus en hulpdiensten toen ze haar bewusteloze peuter in zijn bed zag liggen. De hulp kwam te laat.

Uitdroging

Het Antwerpse parket is vandaag met meer informatie naar buiten gekomen. Er zou volgens artsen ook sprake zijn geweest van ondervoeding en uitdroging. "Dat kan erop wijzen dat de peuter lange tijd geen drank kreeg toegediend", klinkt het bij het parket.

De 22-jarige moeder ontkent zelf alle beschuldigingen.

Onachtzaamheid

De 22-jarige vrouw zit vast in de gevangenis van Antwerpen. Van wat ze precies verdacht wordt, is nog niet duidelijk. Maar ze wordt sowieso verdacht van onachtzaamheid.

De vrouw in kwestie heeft ook nog een ander kind. Dat verblijft bij de ex-partner van de vrouw. Buren zeggen tegen de Gazet van Antwerpen geschokt te zijn: "We zagen de moeder geregeld met haar zoontje wandelen. Het leek erop dat ze goed voor haar kind zorgde."