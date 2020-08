Extreme droogte teistert Nederland, Boswachter Tim maakt zich grote zorgen

Droogterecords, warmterecords: extreem weer is Nederland niet vreemd. Een ontwikkeling die Boswachter Tim niet vrolijk stemt. "Ik vind het heel zorgwekkend dat het zó extreem droog is. In het bos lijkt het net herfst: alles is verdord en droog."

Vanochtend plaatste boswachter Tim onderstaande foto. Op het kaartje is te zien dat vooral het gebied waar hij werkt geteisterd wordt door droogte. Tim, die zichzelf op Twitter 'boswachter van het Rijk van Nijmegen' noemt, ziet de droogte als 'schade van de afgelopen twee jaar'. "Daar pluk je nu nog steeds de 'vruchten' van", zegt hij ironisch. Zorgwekkende situatie De boswachter maakt zich dan ook zorgen over de gevolgen van de extreme droogte. "Een gortdroge bodem is niet goed voor de bomen en planten en ook dieren kunnen niet meer aan drinkwater komen." Dat Nederland de afgelopen dagen mocht genieten van wat verkoeling in de vorm van regen, heeft weinig impact. "Met die paar plensbuien schiet je niks op. Je hebt motregen nodig, een halfjaar lang", zegt hij. "Daarnaast moet je een achterstand inhalen van de afgelopen jaren." Een uitgedroogde ven (ondiep meer) in Nijmegen © Boswachter Tim Rigoureuze maatregelen Voor boswachter Tim zijn het nemen van maatregelen erg belangrijk. "Ik hoop vooral dat wij naar aanleiding van deze zomer rigoureuze maatregelen gaan treffen, komend vanuit de overheid." Lees ook: Kabinet wil watervoorziening inperken bij extreme droogte Hij benadrukt zelf geen wetenschapper te zijn, maar het lijkt hem een goed idee maatregelen te nemen voor minder vliegen of minder vlees eten. "Of meer op de fiets gaan", zegt hij. Op de vraag of er iets goed is aan de droogte, antwoordt de Boswachter: "Nee, helemaal niks." Neerslagtekort in Nederland Het neerslagtekort in Nederland in 2020 is 251 millimeter. Daarmee behoort 2020 tot één van de droogste jaren ooit. Het neerslagtekort is hoger dan 5 procent van de droogste jaren, sinds het begin van de metingen. In 1976 beleefde Nederland zijn droogste jaar met een neerslagtekort van 361 millimeter. Bron: KNMI Neerslagtekort in Nederland in 2020 © KNMI