Grote stroomstoring Den Haag, winkels en horeca dicht en mensen vast in liften

In Den Haag zijn zo'n 37.000 huishoudens en bedrijven getroffen door een grote stroomstoring. Op het Plein is de helft van de horeca dicht en verschillende winkels zijn dicht. Ook zitten mensen vast in liften. In de Tweede Kamer draait een noodaggregaat voor 'noodzakelijke doeleinden'.

Netbeheerder Stedin zegt dat onder meer delen van het centrum, Scheveningen en Duindorp zijn getroffen. De oorzaak is een probleem in het hoofdverdeelstation bij de energiecentrale. Een deel van de huizen heeft inmiddels weer stroom, hoe lang het voor de rest gaat duren is nog onbekend. Mensen vast in liften De veiligheidsregio Den Haag heeft ongeveer tien meldingen binnengekregen van mensen die opgesloten zitten in een lift. Hulpdiensten zijn bezig hen te bevrijden. Winkels in de Grote Marktstraat, waaronder de Bijenkorf, hebben mensen naar buiten geleid en de deuren gesloten, en een deel van de horeca op het Plein en aan de Scheveningse Boulevard zit zonder elektriciteit. Het stadhuis is ook getroffen door de storing. Het telefoonnummer 14070 is onbereikbaar en transacties aan de balie zijn niet mogelijk. Openbaar vervoer Ook het openbaar vervoer heeft last van de storing. Trams op de lijnen 1,2,3,4,6,9, 11,15,16 en 17 staan tijdelijk stil.