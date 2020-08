Rapper Blacka zegt sorry na dodelijke steekpartij Scheveningen

Wat is drillrap?

Drillrap is een vorm van rapmuziek die begin 2010 in Chicago is ontstaan. De stijl wordt gedefinieerd door duistere en gewelddadige teksten en onheilspellende beats. Rond 2018 is drillrap ook in Amsterdam populair geworden.

Videoclips in dit genre bevatten allemaal dezelfde ingrediënten: rappers laten zich duidelijk filmen in een bepaald postcodegebied, dragen maskers of bivakmutsen en zwaaien met messen in de lucht.

De rappers van verschillende postcodegebieden dagen elkaar uit en voegen uiteindelijk soms de daad bij het woord door de confrontatie aan te gaan.