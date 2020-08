13 relschoppers Utrecht mogen 's avonds niet op straat zijn

Dat meldt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie. Van de 25 jongeren die eerder werden aangehouden, zitten er nog twee vast. Zij waren op vrije voeten in afwachting van de afhandeling van een ander strafbaar feit. Het Openbaar Ministerie zal morgen vragen om die opheffing van die zogeheten schorsing.

Vuurwerk gooien

Gisteravond gooiden jongeren in de wijk Overvecht met stenen, vuurwerk en fietsdynamo’s naar de politie. Een agent raakte hierbij lichtgewond en dat was de aanleiding om een noodbevel uit te vaardigen en toestemming te geven om de mobiele eenheid (ME) in te zetten.