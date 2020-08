Daar komen ze weer: onweersbuien vandaag vooral in het westen

Of de buien bij jou ontstaan, kun je ook zelf een beetje in de gaten houden, zegt Verhoeven. "Let vooral op stapelwolken die snel de lucht in schieten. Als je die vlot groter ziet worden, is dat een signaal dat deze kunnen uitgroeien tot een bui. Dat kan echt in een paar minuten gebeuren."

Hittegolf

De temperatuur dan. Die is vandaag nog flink hoog met zo'n 29 graden in het midden van het land. Morgen wordt het wél spannend of we de hittegolf nog een dag langer voortzetten. "Het spant er maandag om of we de 25 graden halen, dinsdag verwacht ik dat echt niet. Dan is de hittegolf voorbij."