Politie lost twee schoten bij Tilburgs café: 'Dreigende sfeer'

Agenten hebben in Tilburg twee waarschuwingsschoten gelost in een pand aan de Koestraat. Volgens de politie waren in het gebouw veel mensen aanwezig en gedroeg een groot gedeelte zich vervelend en niet meewerkend.

Het gaat volgens het Brabants Dagblad om café Rhythm 33. Volgens de politie was er een 'dreigende sfeer'. Pand leeg om 3.30 Pas na het tweede waarschuwingsschot wilden de mensen meewerken, waarop ze zijn gefouilleerd. De politie meldde rond 03.30 uur dat iedereen het pand had verlaten. De politie doet in het gebouw zelf nog onderzoek. Lees ook: Man in Groningen gedood, politie spreekt van mogelijke steekpartij