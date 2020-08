Indisch monument Den Haag beklad, één dag voor nationale herdenking

Het Indisch Monument in Den Haag is afgelopen nacht beklad. De actie is opgeëist door een groep die zich Aliansi Merah Putih (de rood-witte alliantie) noemt. Respectloos, noemt Erry Stoové de bekladding. Hij is voorzitter van de Nationale Herdenking 15 augustus 1945.

Op het monument staat onder meer 'kali belum lupa' ('wij zijn niet vergeten') en '17/08/45'. Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijke staat Indonesië uit, als eerste president van het land. De mensen achter de rood-witte alliantie zijn boos, omdat ze vinden dat de verkeerde mensen worden herdacht. De herdenking zou niet draaien om de Indische bevolking, maar om de mensen die het land bezetten na de Tweede Wereldoorlog. De groep Aliansi Merah Putih (de rood-witte alliantie) eist de actie op. © ANP "Deze herdenking betekent niks voor Indonesiërs", schrijft de alliantie op hun Facebookpagina. "De koloniale agressors worden herdacht terwijl de bevolking en hun stemmen stelselmatig worden genegeerd." Nationale herdenking De nationale herdenking staat in het teken van alle slachtoffers van de Japanse bezetting in Nederlands Indië. Nederlands-Indië was destijds een Nederlandse kolonie. "We herdenken alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië", schrijft de Nationale Herdenking 15 augustus 1945 op hun website. Morgen worden zij herdacht. Met de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 kwam een eind aan de Tweede Wereldoorlog. Elk jaar op 14 augustus staat de Kamer stil bij de oorlogsslachtoffers. Vandaag sprak onder anderen Erry Stoové en Khadija Arib, voorzitter van de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. © ANP De herdenking dit jaar heeft door de coronamaatregelen geen openbaar karakter. Hierdoor zal ook een beperkt aantal genodigden aanwezig zijn, onder wie Koning Willem-Alexander. Sinds vanochtend zijn schoonmakers druk bezig om het monument in de Scheveningse Bosjes schoon te spuiten. Japanse bezetting: Tineke en André herinneren zich de pijn nog altijd Bekijk deze video op RTL XL 74 jaar geleden kwam een einde aan de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Tineke en André zullen de verschrikkelijke herinneringen aan die tijd voor altijd met zich meedragen. Lees ook: 'Het oorlogstrauma van mijn oma werd een trauma voor mijn moeder, en daarna voor mij'