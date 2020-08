Onder de dekens en vingers in je oren: dit is waarom kinderen bang zijn voor onweer

Niet dat volwassenen niet bang kunnen zijn voor onweer, integendeel. Een korte zoekactie op sociale media levert ook voldoende angstige ouderen op. De oorzaak daarvan is wel vaak anders.

"Dat kan omdat je bijvoorbeeld in de media leest dat er een heftig ongeluk is gebeurd door onweer, maar het kan ook een gevolg zijn hoe je er in je jeugd mee om bent gegaan. Of dat er daadwerkelijk iets vervelends is gebeurd met onweer."

Flits vangen met de camera

Als ouder heb je invloed op de manier waarop jouw kind naar onweer kijkt. Belangrijk is volgens Beckers om er een positieve ervaring van te maken, in plaats van een negatieve. "Zeg je bijvoorbeeld: 'kom maar hier, het is inderdaad ook eng', dan leert het kind dat onweer inderdaad eng is. Als je zegt: 'kom eens kijken, wat een mooie lichtflitsen', is dat al heel anders."

Beckers: "Geef je kinderen bijvoorbeeld een cameraatje, en laat ze proberen de flits te vangen. Heel moeilijk, maar wel leuk."