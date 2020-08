Beeld Olympisch Stadion weggehaald om 'Hitlergroet'

Al jaren is er er discussie over de drie meter hoge bronzen sporter omdat het lijkt alsof die de Hitlergroet brengt. Na overleg met historici en deskundigen heeft het Olympisch Stadion nu besloten het beeld van zijn sokkel te halen.

"We hebben een vergunning aangevraagd om het te verplaatsen. Dat is nodig, omdat het gaat om historisch erfgoed. Als die vergunning rond is, halen we het weg bij de ingang", zegt Kim Abdoelhafiezkhan van de Stichting Olympisch Stadion. Het beeld komt ergens anders in het stadion te staan.

Belangrijke sportvader

Sporthistoricus Van de Vooren kent het Olympisch Stadion van 1928 door en door en gaf er jarenlang rondleidingen. "Het beeld is even oud als het stadion zelf. Het is een eerbetoon aan baron Van Tuyll van Serooskerken, de belangrijkste 'sportvader' van ons land voor de Tweede Wereldoorlog."

"Hij was de eerste voorzitter van het Nederlands Olympisch Comité en de man die de Olympische Spelen naar ons land wist te halen. Net zo belangrijk als Johan Cruijff en Fanny Blankers-Koen bij elkaar, als het ware."