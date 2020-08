Tweede testdag Terschelling: jongeren, toeristen en inwoners zijn welkom

Het is niet de eerste dag dat getest wordt. Gisteren werden zo'n 200 personen getest, onder wie veel jongeren. Om 11.30 uur waren 143 mensen getest. Éen van hen had inderdaad het virus. Van negen mensen is de uitslag nog niet bekend en de 133 anderen hebben geen corona.

Zestig mensen horen uitslag vandaag

Na 11.30 uur werden nog ongeveer zestig mensen getest. Hun monsters konden niet meer op tijd naar het vasteland worden gebracht. Zij horen vandaag de uitslag.

Er zijn ook jongeren die ongetest het eiland hebben verlaten. De GGD zegt dat dit niet voorkomen kan worden.

Bezoekers die het coronavirus onder de leden hebben, worden apart 'op verantwoorde wijze' naar het vasteland vervoerd. Hoe dat precies gaat, zegt de GGD niet.