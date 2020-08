Ruim 2400 adressen van afvaldumpers in Amsterdam achterhaald

'Kwestie van luiheid'

Dat er veel vuilnis wordt gedumpt, is volgens de woordvoerder niet per se omdat de container vol is. "In maar een heel klein percentage van de gevallen, minder dan 4 procent, zit de container waar het afval naast staat vol.

Dus wat de reden dan wel is, blijft een mysterie", aldus de woordvoerder. Wethouder Ivens zegt zelf in Het Parool dat het waarschijnlijk "een kwestie van luiheid is".