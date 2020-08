Rotterdam rouwt om doodgestoken meisje (15), tiener opgepakt: 'Dit is niet te geloven'

Een buurman, die naast de woning van het meisje werkt, zoekt nog naar woorden. Hij heeft al 25 jaar een bedrijf aan de Mathenesserdijk, naast de plek waar gisteren een 15-jarig meisje werd doodgestoken. De Rotterdammer (zijn hele naam is bekend bij de redactie) zegt de familie, waar het drama zich afspeelde, goed te kennen.

"Ik vind het heel erg. Het is een groot gezin en het zijn hele lieve mensen." Hij was gisteren net weg bij zijn bedrijf, toen zijn telefoon op hol sloeg. "Ik woon om de hoek en was net thuis toen allerlei mensen uit de wijk mij belden. Er zou iets voor mijn huis zijn gebeurd. Het zag er blauw van de politie."

Tiener overleden

In het naastgelegen woonblok bleek zich een drama te hebben afgespeeld. Het 15-jarige meisje was neergestoken. Een meisje van 16 is opgepakt als verdachte.