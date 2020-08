Coronavirus in rioolwater, waarom kan test dan niet met urine of ontlasting?

Microbioloog Gertjan Medema concludeerde half juni dat het aantal coronabesmettingen in Amsterdam flink moest zijn toegenomen. De coronavirusresten in het Amsterdamse rioolwater waren in één week met een factor 10 toegenomen. Of dat ook betekende dat er tien keer zoveel Amsterdammers besmet waren, kon hij niet zeggen, maar dát er een toename was, daarvan was hij overtuigd.

Niet bij alle patiënten

Het RIVM bevestigt dat het genetisch materiaal van het nieuwe coronavirus in het rioolwater is aangetroffen. Maar het testen van urine of ontlasting is een te onbetrouwbare methode, zegt woordvoerder Coen Berends. Dat komt omdat het virus niet bij alle coronapatiënten in de urine of ontlasting wordt gevonden.