Wen er maar aan: die hittegolven blijven komen

Ook verwacht Dorrestein dat we rekening moeten houden met meer extremen. "Vorig jaar werd het al eens meer dan 40 graden, dit jaar braken we het record voor het aantal tropische dagen op rij – het waren er acht. Deze hittegolf zelf duurt niet extreem lang, dat record uit 1975 staat op achttien dagen en nu hebben we er waarschijnlijk veertien, maar doordat er zo veel hete dagen op rij waren, hebben mensen er wel meer last van."

Klimaat verschuift

Zijn collega William Huizinga vult aan: "Het klimaat verschuift. Het is natuurlijk een gegeven dat de aarde aan het opwarmen is. Daar hoort voor Nederland bij dat we minder echt koude winters hebben, we kunnen minder vaak schaatsen dan bijvoorbeeld 100 jaar geleden, en ook dat de relatief koele en natte zomers die wij kenden veranderen in hete, droge zomers."

"Deels is dat natuurlijk toe te schrijven aan menselijk handelen. We stoten veel meer broeikasgassen uit dan 100 jaar geleden en zijn ook met veel meer mensen. Daarnaast spelen andere factoren een rol waar we niets aan kunnen doen, zoals golfstromen, de atmosfeer is verschrikkelijk complex."

Wil je dat het tijdens de volgende hittegolf minder warm is in je huis? Harm Valk van Nieman Raadgevende Ingenieurs geeft tips over wat je wel en vooral niet moet doen: "Gedraag je als een Griekse oma", en: "Je kunt beter investeren in zonwering dan in een airco."