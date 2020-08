Tiffany haalt geld op voor airco's in hospice: 'Niet uit te houden voor oma'

Inmiddels is er in een halve dag al bijna 3000 euro opgehaald. Tiffany had dat nooit durven dromen. "Ik krijg superveel positieve reacties. Het personeel vindt het ook helemaal geweldig, en oma natuurlijk ook. We gaan nu in overleg met het hospice uitzoeken wat mogelijk is, we hopen dat een bedrijf ons verder kan helpen."

'Misschien voor oma te laat'

Het blijft voor Tiffany de vraag of de airco's op tijd zullen komen voor haar oma. "Misschien dat het voor haar te laat is, maar dan kan ik alsnog de anderen die hier liggen, of hier komen te liggen, een aangenamer laatste verblijf geven."