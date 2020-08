Tweede Kamer in debat over stijging besmettingen coronavirus

Vorige week kwamen premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge al met aanvullende maatregelen. Maar de oppositie is nog niet tevreden en wil dat het kabinet meer de regie neemt.

Brandhaarden

Zorgen zijn er vooral over de situatie in coronabrandhaarden als Amsterdam en Rotterdam. De GGD'en in die regio's waarschuwden vorige week dat zij momenteel niet genoeg capaciteit hebben om alle mensen te waarschuwen die contact hebben gehad met besmette personen.