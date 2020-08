Opengedraaide brandkranen in Den Haag: blije kinderen én overlast

In Den Haag hebben jongeren vanavond ongeveer tien brandkranen opengedraaid. Kinderen renden door het opspuitende water dat voor wat verkoeling zorgde in de verzengende hitte van de stad. Toch was het niet alleen maar blijdschap, want enkele bewoners liepen flinke wateroverlast op.

De brandkranen werden opengedraaid in de buurt van de Kockstraat, de Smitstraat en het Joubertplantsoen. "Jongeren doen dit uit baldadigheid", zegt Sandra Zittersteijn, woordvoerder van drinkwaterbedrijf Dunea. "We zijn er niet blij mee. De druk kan namelijk wegvallen in de wijk." Waterschade bij buurtbewoners Bij enkele bewoners leverde het waterschade op, omdat het water via de ramen op de vloer terechtkwam. Brandkranen weer dichtgedraaid "Gisteren waren ook al acht waterkranen opengedraaid, terwijl het de afgelopen jaren rustig was", vertelt Zittersteijn. Inmiddels zijn de brandkranen door Dunea weer dichtgedraaid. Buurtbewoners genieten van het waterfestijn © ANP