Ruim 4000 nieuwe coronabesmettingen, bekijk hier de cijfers in jouw gemeente

Nederland heeft in totaal 355 gemeenten. Daarvan is in 8 gemeenten de afgelopen week 60 besmettingen of meer vastgesteld. De grootste probleemgemeente is Bergen op Zoom, met 188 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Daarna volgen de gemeenten Gouda (104), Beemster (99), Rotterdam (86) en Amsterdam (86).

Nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners Aantal gemeenten (355) 0 202 0-20 41 20-40 14 60 of meer 8

RTL Nieuws heeft een kaart gemaakt waarop het aantal nieuwe coronabesmettingen per 100.000 inwoners overzichtelijk is gemaakt.