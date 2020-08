Aantal coronabesmettingen stijgt flink, ruim 4000 erbij afgelopen week

Viroloog: 'Aantal infecties neemt gestaag toe'

Het aantal infecties neemt gestaag toe, stelt viroloog van het AMC Menno de Jong. "Het is een beetje zoals verwacht. Er wordt weinig gehouden aan maatregelen, zoals afstand houden in bepaalde settings. Vorige week was er een verdubbeling: nu niet. Dat is een beetje positief."

Het aantal opnames is ook niet verdubbeld. "Dat is ook positief", stelt De Jong.

Reden tot paniek?

Is er reden tot paniek? "We kijken naar een soort landelijk gemiddelde. Regionaal is er wel reden tot zorg. In Amsterdam en Rotterdam."

"Het is zaak dat het niet de spuigaten gaat uitlopen. We zien nu meer circulatie van het virus. Ik denk op dit moment dat er geen extra maatregelen nodig zijn, maar we moeten dagelijks een vinger aan de pols houden om te voorkomen dat ziekenhuizen vol komen te liggen."