Registratieplicht in de horeca: wat gebeurt er met jouw gegevens?

Bron- en contactonderzoek

Die gegevens worden hooguit gebruikt voor bron- en contactonderzoek, zegt een woordvoerder van de GGD. "Je geeft het restaurant of café toestemming om jouw persoonsgegevens aan ons te geven. Pas als duidelijk wordt dat iemand besmet is geraakt met corona, gaat de GGD de horecazaak in kwestie benaderen."

De GGD vraagt aan de besmette persoon met wie hij in contact is geweest een aantal dagen voor het krijgen van verschijnselen. "Speciale GGD- medewerkers voeren een lang gesprek met de persoon in kwestie. Zij vragen onder andere wat diegene heeft gedaan de afgelopen dagen. Als blijkt dat hij in een restaurant is geweest, moeten de mensen die bij hem in de buurt hebben gezeten, geïnformeerd worden." De gasten worden dan op de hoogte gesteld mogelijk in contact te zijn geweest met iemand die besmet is met corona.