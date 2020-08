Getuige verdrinking strand: 'Vrienden schreeuwden het uit van verdriet'

De Zandvoortse Ingrid (haar volledige naam is bekend bij de redactie) woont al haar hele leven aan het strand. Zodra er zon is, is ze aan zee te vinden. Ook gisteren in Zandvoort.

Een dag die zo afschuwelijk eindigde omdat vier mensen de dood in zee vonden. Ook een 26-jarige Duitse man verdronk voor de kust van Zandvoort.

Heftige dag

"Toen ik 's ochtends het strand opliep, dacht ik al: dit wordt een heftige dag", zegt de Zandvoortse. "De zee was ontzettend wild. Ik vond het al gek dat de vlag niet rood was, maar geel. Rood werd-ie pas aan het einde van de middag. Als je het mij vraagt, veel te laat."

Ondanks de onstuimige zee waagden veel strandgasten toch een duik in de zee. "'s Middags moest ik al een groepje Duitsers in veiligheid brengen. Zij waren al een stuk in de zee, maar bleken helemaal niet te kunnen zwemmen. Ik schrok me rot en heb ze meteen naar de kant gewezen en moest ze zelfs begeleiden."

Amper van de schrik bekomen, ging het rond 19.00 uur recht voor de ogen van de Zandvoortse weer mis. "Opeens schreeuwde iemand vanuit zee: er drijft hier iemand! Er ontstond enorme paniek. Ik zag het direct: er dreef een lichaam van een jonge man, zijn hoofd in het zeewater."