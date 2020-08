Gevaarlijke wind, stroming en megadrukte: hierdoor ging het mis aan de kust

Fratsen en kuren

Dat veel mensen de zee inplonzen zonder het gevaar te beseffen, ziet ook Ben Stiefelhagen. Hij is professioneel duiker en organiseert al 35 jaar duikexcurcies in de Noordzee, die hij kent kent als zijn broekzak.

"We onderschatten de fratsen en kuren en gevaren van de Noordzee enorm", vindt ook Stiefelhagen. "We zouden veel verstandiger en bewuster met de gevaren van de zee om moeten gaan. Als mensen zo laks en onwetend zijn, dan is er geen redden aan voor de lifeguards. Die zullen na dit dramatische weekend, ongetwijfeld nog alerter zijn."

Niet bang, maar wees verstandig

Is de oplossing niet gewoon simpel: 'verbied zwemmen in zee'? Nee, vindt Stiefelhagen. "We moeten niet bang worden, de zee is namelijk prachtig en daar moeten we van genieten. Sluit de zee in je hart, maar leer met de zee omgaan. Wees verstandig."

We kunnen al een wereld winnen, door tijdens de reguliere zwemlessen wat meer aandacht voor de zee te hebben, vindt Stiefelhagen. "Leer kinderen met kleren aanzwemmen en leer ze omgaan met stroming en met koudere temperaturen. Nu zijn de lessen er toch vooral op gericht om in een zwembad te zwemmen."