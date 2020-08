Zij weten nu beter: 'Schijt aan corona hebben is zó dom'

Het virus opende ook de ogen van haar vrienden. "Op goede momenten kon ik facetimen met mijn vriendinnen. Ook zij schrokken erg dat ik zo ziek was. Sommigen moesten huilen toen ze me zagen. Voor de meesten is ook dit wel een wake-upcall geweest. Zij weten nu ook wel beter."

Dana was streng voor zichzelf. Haar ouders zag ze niet. Boodschappen werden bezorgd voor de deur. "Ik wilde ook niemand zien om te voorkomen dat anderen ziek zouden worden, zoals mijn ouders.”

Nog altijd klachten

Nog altijd heeft ze klachten door de corona. "Ik ben snel moe en ontzettend vergeetachtig. Daarvoor ga ik nu geregeld naar het ziekenhuis."

Ze is ook wel weer te vinden op het terras. "Maar ik hou me aan de regels. Ik stoor me aan mensen die dat niet doen of denken 'fuck die corona'. Ik zie ook dat jongeren laks zijn, maar veel toeristen zijn dat ook. Dat maakt me zo boos. Het is gewoon ook dom. Hou je eraan, het is een kleine moeite."